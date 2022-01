Negócio fechado: ex-Ceará, Arthur Cabral é vendido pelo Basel para a Fiorentina

O clube italiano já tinha acerto verbal com o jogador e negociava com o Basel-SUI para fechar a contratação. Com a venda, o Vovô deve receber uma parcela do pagamento

Ex- Ceará, Arthur Cabral foi vendido para a Fiorentina-ITA por 15 milhões de euros (cerca de R$ 92 milhões), conforme apurou o Esportes O POVO. O clube italiano já tinha acerto verbal com o jogador e negociava com o Basel-SUI para fechar a contratação. Com a venda, o Vovô monitora a situação para receber uma parcela do pagamento.

O presidente do Ceará, Robinson de Castro, afirmou que o Alvinegro possui 15% dos direitos econômicos do atleta. O dirigente falou sobre os valores em entrevista ao programa Esportes do Povo, da rádio O POVO CBN, concedida em dezembro do ano passado. “O Ceará tem 50% do que o Palmeiras receber relativo ao atleta Arthur Cabral. Nós temos 50% dos 30% do Palmeiras. Então, seria 15%”, afirmou.

No entanto, Ceará e Palmeiras divergem sobre os direitos do atleta em caso de venda. Para a diretoria alvinegra, o acerto com o Verdão é de que as equipes permaneceriam com percentuais iguais sobre qualquer transação envolvendo Arthur.

Impasse entre Ceará e Palmeiras



O imbróglio teve início com a venda definitiva de 100% do passe de Arthur Cabral ao Basel por 4,4 milhões de euros. O Alvinegro e Alviverde tinham em contrato divisão igualitária sobre as porcentagens envolvendo o atacante. Portanto, cada clube ficou com 2,2 milhões de euros na transação.

Na negociação, foi firmada uma cláusula de 30% de mais-valia. Ou seja, numa futura venda de Arthur, o Basel repassará ao Palmeiras a diferença de valores entre o que a agremiação suíça pagou e o que recebeu na nova transação. É aí que se encontra o problema.

O Ceará alega ter direito a metade do valor que o Palmeiras receberá do Basel numa eventual venda. O acerto com o clube alviverde, no entendimento da diretoria alvinegra, é de que as equipes permaneceriam com percentuais iguais sobre qualquer transação envolvendo Arthur.

O Palmeiras entende que vendeu os 100% dos direitos econômicos de Arthur. Desta forma, a participação do Ceará teria se encerrado neste momento, e qualquer receita futura não necessitaria ser repartida com o Vovô.

Caso não haja acordo com o Palmeiras, o Ceará deve acionar a Fifa para tentar resolver a situação, segundo apurou a coluna. Por outro lado, a diretoria alvinegra confia no bom relacionamento com os dirigentes do Verdão para desfecho positivo.

Valorizado no mercado, Arthur Cabral chegou a ser especulado no Corinthians-SP recentemente, porém acabou descartado devido ao alto preço da multa. O atacante foi o brasileiro com mais gols em todas as ligas europeias na temporada 2020/21, com 20 gols marcados em 35 jogos. Nesta temporada, o jogador balançou as redes 27 vezes em 34 partidas.

