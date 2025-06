Arthur Cabral é regularizado e pode estrear pelo Botafogo no Mundial

Arthur jogará com a camisa número 98 no Botafogo / Crédito: Reprodução/Redes Sociais/Botafogo

Novo reforço do Botafogo, o atacante Arthur Cabral, ex-Ceará, foi regularizado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) na tarde da última segunda-feira, 9, e já poderá fazer sua estreia pelo Glorioso no próximo domingo, 15, contra o Seattle Sounders-EUA, pela estreia dos cariocas no Super Mundial de Clubes da Fifa. O centroavante — contratado junto ao Benfica-POR por 15 milhões de euros (aproximadamente 95 milhões de reais) — já se juntou ao restante do elenco do Alvinegro em Santa Bárbara, na Califórnia (EUA), onde, entre os dias 14 de junho e 13 de julho, será disputada a competição mundial.