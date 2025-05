Ceará volta a disputar partida de Série A no PV após quase sete anos; relembre

Última vez que o Ceará jogou no PV pela Série A foi em 2018, contra o Bahia / Crédito: JÚLIO CAESAR

Após solicitação da Sesporte, Ceará e Vitória se enfrentarão neste sábado, 3, às 18h30min, no Estádio Presidente Vargas, em duelo válido pela 7ª rodada da Série A. Desde 2018, o Alvinegro de Porangabuçu não disputa um duelo da elite do futebol brasileiro no Gigante da Gentilândia. A última vez que o Vovô disputou uma partida na praça esportiva pela Série A foi na derrota por 2 a 0 para o Bahia, pela 15ª rodada da competição — a primeira das cinco participações em sequência do escrete cearense na divisão superior, até ser rebaixado em 2022.