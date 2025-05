Ceará promove campanha em apoio à doação de órgãos em jogo contra o Palmeiras

Ação ocorreu antes e durante o duelo válido pela terceira fase da Copa do Brasil. Times se enfrentaram nessa quarta-feira, 30, no Castelão

O Ceará realizou uma campanha em apoio à doação de órgãos no jogo diante do Palmeiras, nessa quarta-feira, 30, válido pela Copa do Brasil. A iniciativa buscou informar a população sobre a relevância da doação de órgãos. Ao todo, mais de 43 mil pacientes aguardam por um transplante no país.

A ação alvinegra ocorreu de duas formas. A primeira se deu no nome das camisas dos jogadores reservas, que carregavam títulos de órgãos acima dos números. Já a segunda ocorreu na entrada da equipe em campo, quando os atletas expuseram uma faixa com a frase: "Seja um Jogador Vital. Declare-se Doador de Órgãos".