Técnico do Ceará, Léo Condé reencontra o Vitória pela primeira vez em duelo pela Série A

O técnico do Vovô comandou o Vitória no acesso à Série A em 2023 e foi campeão baiano em 2024 / Crédito: FCO FONTENELE

Com a esperança de entrar no G-6 e até mesmo G-4 do Campeonato Brasileiro, o próximo duelo do Ceará, que ocorre neste sábado, 3, é impactante na tabela da competição e também na confiança da equipe, que busca voltar a vencer após três jogos. Contudo, para o comandante Léo Condé, a partida tem contornos ainda mais especiais. Pela primeira vez desde que deixou o Vitória, reencontrará seu ex-time. Pelo Leão da Barra, que enfrentará no estádio Presidente Vargas às 18h30min, Condé ganhou identificação pelo acesso do time de volta à Série A e pelos títulos conquistados entre 2023 e 2024. Com 73 jogos no comando do clube baiano, o comandante alvinegro venceu 36 partidas, empatou 15 e foi derrotado em 22 oportunidades. O técnico ergueu a taça da Série B e levou o Vitória ao título estadual, que não vencia desde 2017.