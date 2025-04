Fortaleza x Juventude, pela Série A, será no PV; saiba o motivo

A partida entre Fortaleza e Juventude sofreu uma alteração no local onde será realizada. Anteriormente marcada para acontecer na Arena Castelão, o jogo foi movido ao estádio Presidente Vargas, com horário, 16 horas, e data, sábado, 10 de maio, sem alterações.

Devido uma igual sequência de jogos seguidos na Capital, o rival Ceará também alterou a data de um dos seus jogos e enfrentará o Vitória, no dia 3 de maio, também no estádio Presidente Vargas.

Antes dos jogos em casa, o Fortaleza enfrenta o Retrô na Arena Pernambuco, nesta terça-feira, 29, às 19 horas, pela Copa do Brasil. Após o jogo do torneio de mata-mata, o Leão vai a São Paulo enfrentar o São Paulo no Morumbi, às 21h30min, pelo Campeonato Brasil, na sexta-feira, 2 de maio.

Devido à sequência de três partidas consecutivas em terras alencarinas, o clube tricolor optou por dar um jogo de "descanso" para o gramado do Gigante da Boa Vista entre as partidas do torneio continental.

Em comunicado oficial, o Fortaleza informou sobre a mudança:

"Confirmada a partida Fortaleza x Juventude, às 16h, no Estádio Presidente Vargas, no dia 10 de maio, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A"

"Seguindo o pedido do Governo do Estado, atendendo a portaria que determinou intervalo mínimo de 66 horas entre as partidas realizadas na Arena Castelão, o Fortaleza solicitou a alteração do local do jogo para o Estádio Presidente Vargas. O duelo ocorre entre duas partidas da CONMEBOL Libertadores, contra Colo-Colo e Bucaramanga".