Sem vencer o Vitória há quatro anos, Ceará busca fim do tabu no PV

Equipes medem força neste sábado, 3, às 18h30min, no Estádio Presidente Vargas, pela sétima rodada do Brasileirão

Após o compromisso contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil, o Ceará volta a campo pela Série A neste sábado, 3, quando recebe o Vitória no Estádio Presidente Vargas, às 18h30min, em duelo válido pela sétima rodada do Brasileirão. Para conquistar os três pontos diante do Leão da Barra, o Alvinegro precisará quebrar um tabu que já dura quatro anos.

A última vitória do Ceará sobre o Vitória foi em 2021, na semifinal da Copa do Nordeste, quando venceu por 2 a 0. Desde então, as equipes se enfrentaram três vezes, com três triunfos consecutivos da equipe baiana.