Governador defende portaria, ressalta melhoria no gramado do Castelão e cita exceção

Em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO, Elmano de Freitas (PT) admitiu promover novas exceções para jogos de grande apelo no estádio

"Eu tenho a convicção que o gramado já melhorou. Esse é o primeiro ponto. O segundo é de que a portaria já previa a situação de exceção. Quando a gente foi decidir essas 66 horas, nós sabíamos que ia ter um jogo no domingo no Brasileiro e outro jogo da Libertadores na terça. É inconcebível eu imaginar que eu vou ter um jogo do Brasileiro no domingo e na terça ter Libertadores."

Governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), concedeu entrevista exclusiva ao Esportes O POVO na manhã desta segunda-feira, 14. Na ocasião, o político defendeu a melhora no gramado da Arena Castelão e comentou sobre a exceção da portaria do estádio adotada nos últimos dias para os jogos de Fortaleza e Ceará.

"O que nós fizemos na portaria foi para poder, minimamente, ter uma condição de uso racional no gramado para que um jogo que não tenha essa envergadura, possa ser disputado no PV. É apenas uma busca de conciliar, eu falei isso com um diretor de futebol quando decidimos pela portaria", disse.

Na sequência, Elmano relembrou a notificação da Conmebol ao Fortaleza questionando a qualidade do gramado do Gigante da Boa Vista em 2024. Para ele, partidas de maior apelo não podem correr o risco de não serem disputadas na principal praça esportiva do Estado.

"Houve uma apreensão minha, da torcida e da direção quando a Conmebol veio e olhou se o jogo da Sul-Americana ia ser no Castelão ou não. Nós não podemos correr o risco de um jogo da Libertadores, de uma situação em que o Fortaleza pode jogar e se classificar, não ser disputado no Castelão. Imagina o que isso significaria para o futebol cearense. Esse risco, como eu disse, eu não corro. O que nós queremos é prezar pelo bom espetáculo, porque eu também vi queixas de jogador, com razão, que o gramado não estava bom", comentou o governador.