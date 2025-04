Ceará x Vitória, pela Série A, acontecerá no PV e não mais no Castelão; entenda

A mudança aconteceu após solicitação da Sesporte. A partida, válida pela sétima rodada do Brasileirão, será disputada no dia 3 de maio, um sábado, às 18h30min

O duelo entre o Vovô e o Leão Baiano acontece no dia 3 de maio, um sábado, às 18h30min. No dia 30 de abril, o Alvinegro recebe o Palmeiras, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, confronto que será disputado na Arena Castelão.

A medida visa diminuir o desgaste do gramado do Gigante da Boa Vista. A Sesporte, inclusive, também deve solicitar que a partida entre Fortaleza e Juventude, pela oitava rodada do Brasileirão, marcada para o dia 10 de maio, também seja realizada no Presidente Vargas.

Neste sábado, dia 26, o Ceará recebe o São Paulo no Castelão, às 18h30min, pela sexta rodada da elite nacional. De acordo com a última parcial de público divulgada pelo clube, mais de 35 mil torcedores confirmaram presença para assistir ao duelo.