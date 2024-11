Ceará goleia Botafogo-SP em noite inspirada de Saulo Mineiro e entra no G-4 da Série B

Com o resultado positivo, o Vovô chegou aos 60 pontos somados e subiu para o quarto lugar, antes ocupado pelo Sport. Dentro da zona de acesso, a equipe volta à campo na próxima segunda-feira, 18, diante do América-MG, na Arena Castelão.

Com maior controle da posse de bola, a equipe cearense rondou a área adversária e ficou perto de marcar com Saulo Mineiro aos 17. Na oportunidade, o camisa 73 finalizou forte de dentro da área e mandou para fora. Na sequência, o Botafogo-SP respondeu com o lateral Patrick Brey, que chutou de trivela na trave do goleiro Bruno Ferreira.

Após chegadas interessantes, o Ceará conseguiu um pênalti a favor na marca dos 35 minutos após Bernardo Schappo derrubar Saulo. Na cobrança, o próprio atacante converteu e abriu o placar em Ribeirão Preto.

Já na volta para o segundo tempo, o Vovô sofreu um susto importante. Isso porque, com apenas 1 minuto, a Pantera empatou o duelo após falha defensiva da equipe de Léo Condé. No lance, Gustavo Bocheca, sozinho, finalizou da entrada da área e balançou as redes.