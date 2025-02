Ceará volta a enfrentar o Confiança após 10 anos; veja retrospecto

No geral, os dois times se encontraram em 15 ocasiões, com o Alvinegro levando a melhor por oito oportunidades e sendo derrotado apenas quatro vezes

Na ocasião, os times se enfrentaram pela Copa do Brasil, e o Vovô saiu vitorioso por 1 a 0 no jogo de volta da primeira fase — após um empate sem gols na ida, em Aracaju (SE). O gol da vitória foi marcado por Marcos Aurélio, meia do Ceará na época.

O Ceará reencontrará o Confiança-SE após 10 temporadas nesta quarta-feira, 12, às 19 horas, na Arena Castelão, em partida válida pela Copa do Nordeste. O último confronto entre as equipes aconteceu em 15 de abril de 2015.

O elenco do Dragão Proletário naquela temporada contava com três jogadores que, pouco tempo depois, vestiriam a camisa do Alvinegro de Porangabuçu: Éverson, Valdo e Richardson. Curiosamente, todos foram titulares naquela partida.

Histórico de confrontos

No retrospecto geral, o Ceará leva vantagem sobre o Confiança. O Alvinegro não perde para a equipe sergipana desde 2003, quando foi derrotado por 1 a 0 pela Copa do Brasil.

Desde então, os times se enfrentaram quatro vezes, com duas vitórias do Vovô e dois empates. No total, foram 15 confrontos, com o Ceará vencendo oito, perdendo quatro e empatando três.