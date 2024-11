Ceará vence o América-MG no Castelão lotado e fica a uma vitória do acesso à Série A

Saulo Mineiro comemora gol no jogo Ceará x América-MG, no Castelão, pela Série B 2024 Crédito: Aurélio Alves

O Ceará está a uma vitória de conquistar o tão sonhado acesso à Série A de 2025. Diante de mais de 60 mil pessoas na Arena Castelão, o time alvinegro bateu o América-MG por 1 a 0 na noite desta segunda-feira, 18, em jogo da penúltima rodada da Segundona. O gol do triunfo foi marcado por Saulo Mineiro. Com o resultado positivo, o Vovô chegou aos 63 pontos somados e recuperou a quarta colocação na tabela de classificação. Dependendo apenas de si para subir, o Alvinegro vai encarar o Guarani no domingo, 24, em Campinas, pela última rodada do certame nacional.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ceará 1x0 América-MG: o jogo Após ser recebida com cânticos e mosaicos da torcida, a equipe comandada por Léo Condé iniciou o duelo ante o Coelho com bom ímpeto ofensivo e quase abriu o placar logo no primeiro minuto. Na oportunidade, Saulo Mineiro aproveitou 'bobeira' da defesa e encobriu o goleiro Elias, mas acabou finalizando para fora.

Na sequência, o time alvinegro voltou a assustar com Aylon, que cabeceou para a defesa do arqueiro mineiro. Apesar de ser encurralado pelo Vovô, o América-MG conseguiu criar chance clara aos 8 minutos de jogo. Em cobrança de escanteio, Alê apareceu livre na área e cabeceou fora da baliza. Precisando da vitória, o Ceará tinha Erick Pulga como uma peça essencial para furar as linhas adversárias. E foi isso que ele fez. Aos 16, o ponta cortou para o meio e finalizou para boa intervenção de Elias. Dez minutos depois, o mesmo Pulga foi protagonista do lance que culminou no primeiro gol alvinegro no embate. Em contra-ataque, o jogador de 24 anos arrancou e tocou para Aylon, que foi derrubado antes mesmo de receber a bola. Com isso, Anderson Daronco assinalou pênalti e, na cobrança, Saulo Mineiro bateu firme para colocar o Vovô à frente do placar.