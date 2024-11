Ceará vence Avaí por 2 a 0 no Castelão e segue na cola do G-4 da Série B

Diante de um bom público no Gigante da Boa Vista, o Alvinegro de Porangabuçu não teve uma boa apresentação no primeiro tempo do duelo contra o Avaí. Com poucas chances criadas e com dificuldades para encontrar espaços pelo meio de campo, o Alvinegro tentou criar jogadas pelas beiradas do campo, mas sem muito sucesso nos minutos iniciais.

Precisando dos três pontos para manter vivo o sonho de subir de divisão, o Ceará vinha embalado após vencer o Paysandu no último fim de semana, no sábado, 26. No entanto, a vitória fora de casa do Novorizontino sobre a Chapecoense, neste sábado, 2, forçou o Vovô a buscar ainda mais o triunfo neste domingo.

Sem tanto perigo para os dois lados, quem balançou as redes na Arena Castelão foi o Leão da Ilha, com o meio-campista Rodrigo Santos, após cabeçada firme de Hygor Cléber. O tento, no entanto, foi anulado após o VAR assinalar posição irregular do camisa 72 no momento do cabeceio.

Com o susto, o Ceará voltou a ficar mais ligado na partida e cedeu menos posse de bola para o Avaí, mas não conseguia criar chances claras. Das únicas boas chances criadas no primeiro tempo, Saulo Mineiro recebeu o lançamento de Lourenço e ganhou na velocidade do zagueiro Vilar, puxou para a perna esquerda, mas bateu fraco no meio do gol para uma fácil defesa de César.