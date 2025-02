"Temos uma base, mas é difícil manter", diz Condé sobre time titular do Ceará

Nas últimas quatro partidas do Ceará, o torcedor alvinegro viu uma formação diferente em cada uma delas. No Clássico-Rei do último sábado, 8, na Arena Castelão, que terminou com vitória do Vovô, o time escalado por Léo Condé foi: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Ramon Menezes e Matheus Bahia; Richardson, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Fernandinho, Aylon e Pedro Henrique.

Já no duelo contra o CSA-AL, pela Copa do Nordeste, que também terminou em triunfo, a equipe teve a seguinte escalação: Bruno Ferreira; Dieguinho, Willian Machado, Éder e Eric; Matheus Araújo, Lourenço e Mugni; Pedro Henrique, Recalde e Galeano.