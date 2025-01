Ceará repete estratégia de 2024 e monta elenco com jogadores versáteis

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 11.01.2025: Treino aberto do Ceará Sporting Club no Estádio Presidente Vargas. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) / Crédito: AURÉLIO ALVES

Assim como na temporada passada, o departamento de futebol do Ceará manteve a estratégia de buscar, no mercado da bola, atletas polivalentes, que executem mais de uma função dentro de campo. A ideia vai de encontro ao momento do futebol moderno – onde os jogadores precisam ser versáteis – e abre um leque de possibilidades táticas para o treinador Léo Condé nas partidas. Dos 12 novos reforços anunciados até agora, pelo menos seis podem atuar em diferentes setores. Na primeira linha do time, o zagueiro Willian Machado também joga como lateral-esquerdo, enquanto Dieguinho, que se destacou como lateral-direito em 2024 no Goiás, faz todas as funções no meio-campo, desde volante até meia ofensivo.

"Mais um atleta dentro do que a gente tenta sempre buscar, com característica de versatilidade. Quando a gente consegue uma contratação assim, conseguimos fechar mais de uma casinha do nosso planejamento. Isso nos dá profundidade de elenco e dá opção para o treinador fazer uma alteração tática sem, obrigatoriamente, fazer uma substituição", disse Haroldo Martins, diretor de futebol do Vovô, durante a apresentação do Dieguinho.

Além dele, quase todos os demais jogadores do setor conseguem desempenhar mais de uma função no meio-campo. O novo contratado Matheus Araújo, assim como Lourenço e Mugni, ambos remanescentes da temporada passada, possuem a habilidade de serem armadores ou volantes. O mesmo vale para Gabriel Baralhas, do Internacional, que tem negociações avançadas e deve reforçar o Vovô. O ataque é a zona onde o departamento de futebol do Alvinegro ainda busca mais duas peças para fechar as movimentações no mercado. Dos que já estão em Porangabuçu, destaque para Bruno Tubarão, que pode jogar em até três posições: lateral-direito, ponta e meia-atacante. Pedro Henrique, ex-Corinthians, joga nas beiradas dos dois lados do campo e também pode atuar como centroavante. No treino aberto realizado no Presidente Vargas, inclusive, o treinador Léo Condé mostrou uma prévia de algumas movimentações no ataque envolvendo Aylon e Pedro Henrique alternando entre ponta e centroavante – algo semelhante ao que aconteceu em 2024, mas com Saulo Mineiro.