Diante de dez mil torcedores, Ceará apresenta elenco em treino aberto no PV

Após a apresentação, os atletas do Vovô iniciaram uma série de treinos estratégicos sob o comando da comissão técnica e do treinador Léo Condé. Em seguida, o elenco alvinegro, dividido em duas equipes, realizou um jogo em campo reduzido. Com o plantel quase completo, os desfalques do treino foram apenas o meia Lourenço e o atacante Bruno Tubarão. O camisa 97 do Vovô se recupera de uma lesão sofrida no fim da temporada passada, enquanto o novo atacante alvinegro passa por condicionamento e fortalecimento muscular.

Diante do entusiasmo de mais de dez mil torcedores, o Ceará realizou o primeiro treino aberto da temporada na tarde deste sábado, 11, no Estádio Presidente Vargas. Envolvido pela euforia da torcida presente, o Alvinegro de Porangabuçu apresentou oficialmente o elenco composto por 23 jogadores que defenderão as cores do clube em 2025.

O momento foi marcado pela integração da torcida com o novo elenco, ao qual demonstrou apoio com cantos de incentivo. Dentro de campo, sete sócios-torcedores foram escolhidos pelo clube para participar da recepção dos atletas durante a apresentação. Ao fim do treino, foi registrado um tumulto na arquibancada do Estádio. A correria, entretanto, ocorreu apenas devido à aglomeração na saída do setor. Segundo o clube, nenhum confronto foi registrado entre os torcedores.

“É importantíssimo para o atleta receber esse apoio. Ao mesmo tempo, o torcedor estava com saudade de ver o time jogar, ainda mais vindo de um ano muito importante, com o acesso à Série A e o título Cearense. Esse primeiro encontro é sempre bom, importante, mostra a confiança e a expectativa do torcedor em relação a nossa equipe. Sabemos o quão importante é esse apoio, essa força para os atletas e para o clube, essa sinergia que se cria, com todo mundo no mesmo foco, propósito. Importante ter essa proximidade no início da temporada. Será um ano pesado, com desafios, mas estamos confiantes para poder corresponder e superar as expectativas de todos”, destacou Ricardinho, assessor de futebol do Ceará, sobre o treino.

Com base nas atividades realizadas ao longo do treino, já é possível dizer a predileção de Condé para a equipe titular que fará a estreia da temporada, no Campeonato Cearense. No gol, Bruno Ferreira deverá permanecer na titularidade. Enquanto a defesa será composta por Nicolas, David Ricardo, Marllon e Rafael Ramos. Já no meio de campo, Richardson, Fernando Sobral e Lucas Mugni deverão protagonizar a onzena inicial. O setor ofensivo, por sua vez, será formado por Galeano, Aylon e Pedro Henrique.

Com 12 reforços anunciados até o momento, o Alvinegro de Porangabuçu deverá buscar ainda três peças para fechar o ciclo de contratações antes do início da temporada. A expectativa é de que o Vovô traga jogadores para compor o setor ofensivo e o meio de campo. Tendo quatro competições pela frente (Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série A), o Ceará fará sua estreia no dia 18, quando enfrenta o Tirol pela primeira rodada da fase de grupos do Manjadinho.