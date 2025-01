Acertado com o Ceará, Matheus Bahia chega a Fortaleza e faz exames médicos

Lateral-esquerdo Matheus Bahia no jogo Ceará x Operário, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série B 2024 / Crédito: Gabriel Silva/Ceará SC

Acertado com o Ceará para a temporada de 2025, o lateral Matheus Bahia já está na capital cearense, onde realizou exames médicos durante a manhã desta segunda-feira, 13. O jogador, titular absoluto do Vovô na última temporada, se juntou ao elenco para participar da reta final da pré-temporada em Porangabuçu. Matheus Bahia foi emprestado novamente pelo Bahia ao Ceará por um ano, mas desta vez com opção de compra no contrato. O atleta se destacou no Vovô em 2024 e se consolidou como peça importante na campanha do clube no título do Campeonato Cearense e na Série B do Brasileiro, que culminou no acesso à primeira divisão.