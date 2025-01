Ceará esboça primeiras ideias de equipe titular para 2025 antes de estreia no Cearense

Técnico Léo Condé testou formações para a atual temporada em treino aberto realizado no final de semana no estádio Presidente Vargas

Exatamente uma semana antes da grande estreia no Campeonato Cearense, o Ceará entrou em campo no último final de semana no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, para um primeiro grande encontro com mais de 10 mil torcedores que compareceram ao treino aberto da equipe. Mais do que a sinergia que sempre busca gerar com a arquibancada, a atividade serviu para que o técnico Léo Condé esboçasse publicamente as primeiras próprias ideias para o time pro poderá ser titular.

Inicialmente, o Alvinegro de Porangabuçu foi a campo com a formação no 4-3-3 com Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Marllon, David Ricardo e Nicolas; Richardson, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Pedro Henrique, Fernandinho e Aylon. Na segunda formação, algumas mudanças pontuais, com as entradas de Keiller no gol, Mugni na vaga de Dieguinho e Galeano na vaga de Fernandinho.