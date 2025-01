Ceará faz contraproposta ao Botafogo pela venda de David Ricardo

Proposta inicial de R$ 7,3 milhões pelo zagueiro não agradou o Vovô, que busca lucrar cerca de R$ 15 milhões com a saída do camisa 4

Alvo de interesse de diversos clubes, David Ricardo, zagueiro do Ceará, está na mira do Botafogo. Conforme noticiado pelo Esportes O POVO, o Glorioso ofereceu US$ 1,2 milhão (cerca de R$ 7,3 milhões) pelo defensor, além do lateral-esquerdo Hugo. A oferta, porém, não agradou ao Alvinegro, que enviou uma contraproposta com um valor maior e dispensou a vinda do defensor botafonguense. A informação é do repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN.

Segundo apurado pelo Esportes O POVO, o valor estipulado pelo Vovô para a venda do zagueiro gira em torno de US$ 2,5 milhões (equivalente a R$ 15,4 milhões). Sem grandes expectativas de manter David Ricardo, o Ceará analisa as propostas para fazer o negócio mais rentável aos cofres do clube.