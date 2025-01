Artilheiro do Audax-CHI, atacante Ignacio Jeraldino entra no radar do Ceará

Segundo apurou o Esportes O POVO, o Alvinegro foi o clube que despertou o maior interesse de Ignacio Jeraldino dentre as opções que possui no mercado da bola

Ainda na saga pela busca do “camisa 9”, o Ceará tem o chileno Ignacio Jeraldino, do Audax Italiano-CHI, em sua mira e avalia a contratação do centroavante. Conforme apurou o Esportes O POVO junto ao estafe do atleta, existe o interesse do Vovô na contratação e as conversas estão acontecendo para viabilizar o negócio.

Ainda segundo apurou o Esportes O POVO, dentre as opções no mercado da bola, o Ceará é o clube que teria despertado o maior interesse de Ignacio Jeraldino. O atacante tem vontade de jogar na primeira divisão do futebol brasileiro e vê o Alvinegro de Porangabuçu como uma ótima oportunidade para a sua carreira.