Ceará avança em negociação por volante Gabriel Baralhas e acordo fica próximo

De olho no mercado da bola, o Ceará avançou nas negociações pelo volante Gabriel Baralhas, de 26 anos, jogador que pertence ao Internacional-RS. O Vovô busca o empréstimo do atleta, e as conversas estão bem encaminhadas para que o acordo seja concluído em breve. A informação é do repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN.

Se a negociação for concretizada, Baralhas será o quarto volante do elenco alvinegro. Atualmente, a equipe conta com Richardson e Lourenço, remanescentes da temporada 2024, e Fernando Sobral, que voltou ao clube após dois anos defendendo o Cuiabá-MT.