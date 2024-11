Emoção até o fim: Ceará conta com vitória do Goiás e carimba retorno à Série A de 2025

Campinas (SP), 24/11/2024 - Guarani - Ceará - Partida entre Guarani e Ceará válida pela última rodada do Brasileirão 2024 da Serie B, neste domingo (24) no estádio Brinco de Ouro, na cidade de Campinas (SP). Acesso do Ceará Crédito: DENNY CESARE/ CODIGO19/ Estadão Conteúdo

O Ceará está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro de 2025. Neste domingo, 24, o Vovô conquistou seu acesso com doses de emoção após empatar em 0 a 0 com o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).

A classificação alvinegra à elite do futebol nacional se deu devido ao gol do Goiás na vitória por 1 a 0 diante do Novorizontino — que ficou de fora do G-4 e vai amargar mais um ano na Segundona. Com os resultados, o time alvinegro terminou a competição na quarta colocação com 64 pontos, logo atrás de Santos, Mirassol e Sport.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Guarani 0x0 Ceará: o jogo Apesar de depender apenas de si para conquistar o acesso, o Alvinegro de Porangabuçu teve um primeiro tempo abaixo do esperado. Aos 4 minutos, o time cearense até assustou com David Ricardo após escanteio. No lance, o zagueiro recebeu na área e finalizou rasteiro cruzado para fora.

Depois, foi a vez do Guarani chegar com perigo. Em cobrança de falta aos 20 minutos, Heitor bateu bem e a bola passou perto da meta do goleiro Bruno Ferreira. Após as duas chances, o ritmo do jogo diminuiu e as duas equipes se mostraram apáticas, principalmente o Ceará. Porém, antes do fim da primeira etapa, o Vovô quase marcou seu gol aos 42 com Aylon, que cabeceou e Jefferson salvou em cima da linha. Logo na volta para o segundo tempo, o Vovô criou sua melhor chance até então. No lance, Erick Pulga recebeu cruzamento de Lucas Rian e cabeceou para fora mesmo estando à frente da meta.