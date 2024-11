Carreata do acesso: Saulo desce de trio e vai para os braços dos torcedores do Ceará

Na oportunidade, o jogador correu, dançou e foi carregado nos braços pelos torcedores que foram prestigiar o desembarque do time no aeroporto velho, localizado no bairro Vila União.

Um dos grandes responsáveis pelo acesso do Ceará , o atacante Saulo Mineiro levou a sério a festa da torcida alvinegra durante a carreata da equipe na tarde desta segunda-feira, 25. Embalado pelos alvinegros presentes, o camisa 73 desceu do trio em que o elenco estava e foi para "o meio da galera".

Destaque do Vovô na temporada, Saulo disputou 46 jogos com a camisa alvinegra e balançou as redes 13 vezes, sendo 11 na Série B. O atacante, inclusive, foi o grande nome da arrancada do Ceará na reta final da competição. Ao todo, ele assinalou quatro gols nas últimas quatro partidas que jogou pelo time.