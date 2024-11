Saulo Mineiro é o segundo jogador com mais participações em gols na Série B

O atacante do Ceará Saulo Mineiro, de 27 anos, é atualmente o segundo jogador com mais participações em gols na Série B do Campeonato Brasileiro. Até a 36ª rodada da competição, o camisa 73 da equipe alvinegra já soma 17 contribuições diretas, com onze gols e seis assistências.

Apenas o atacante Guilherme, do Santos-SP com 18 participações em gols, supera o desempenho de Saulo na Segundona. Já o atacante Alesson, do Vila Nova-GO, está empatado com o atleta do Vovô.