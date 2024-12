Saulo recebe sondagens da Série A e exterior, recusa proposta da Coreia e quer ficar no Ceará

O calendário do futebol brasileiro vai ter início mais cedo em 2025. Por isso, as movimentações de mercado já estão fervendo logo no começo de dezembro. Em alguns casos, começou antes mesmo disso. Conforme apurou o Esportes O POVO, o atacante Saulo Mineiro, do Ceará, recebeu uma proposta de um clube coreano durante a reta final da Série B, mas recusou prontamente para ficar no Vovô.

Assim, o ofensivo permaneceu e foi uma das peças principais no time de Léo Condé para conquistar o acesso. Até que, na última semana, o camisa 72 recebeu sondagens de cinco clubes do exterior e de mais dois que disputarão a Série A, mas segue com a intenção de permanecer para disputar a primeira divisão com o Alvinegro no próximo ano, ainda que seu staff esteja analisando a movimentação dos clubes interessados.