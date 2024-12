Ceará quer reapresentação com pelo menos 80% do elenco definido, diz presidente

Visando a disputa da elite nacional, a diretoria do Vovô, inclusive, já iniciou suas movimentações no mercado da bola

De volta à Série A, o Ceará deseja se reapresentar no dia 2 de janeiro com pelo menos 80% do seu elenco da próxima temporada definido. A afirmação foi feita pelo presidente do clube, João Paulo Silva, em entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, nesta segunda-feira, 2.

“A nossa ideia já no dia 2 de janeiro fazer a apresentação com pelo menos 80% do time que vai ficar a temporada de 2025”, comentou o dirigente alvinegro.