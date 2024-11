Léo Condé destaca fase decisiva de Saulo Mineiro em reta final do Ceará na Série B

Léo Condé não poupou elogios ao atacante Saulo Mineiro, autor de cinco gols nas últimas quatro partidas. O jogador, que balançou as redes contra Paysandu, Botafogo-SP (em três oportunidades) e América-MG, também distribuiu duas assistências nas partidas contra Avaí e Botafogo-SP. Com essas contribuições, o atacante já soma sete participações diretas em gols neste recorte recente.

O técnico Léo Condé, do Ceará , fez uma análise positiva da vitória por 1 a 0 sobre o América-MG , que consolidou a equipe alvinegra na disputa pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Em coletiva realizada após a partida, o treinador enfatizou o papel decisivo do atacante Saulo Mineiro, que vive fase inspirada, e abordou a trajetória do time na competição.

"Estamos vindo de um momento de crescente muito boa. Nas duas derrotas, jogamos bem, mas nos expomos demais. Minha maior preocupação agora não é com os adversários, mas sim com o nosso acesso à Série A", afirmou Condé.

O Ceará está em grande fase na Série B, com oito vitórias nos últimos dez jogos. A equipe, que foi derrotada duas vezes neste período para Santos e Sport , se recuperou rapidamente e segue com o foco no acesso à elite do futebol brasileiro.

"O Saulo vem em uma crescente muito boa. Procuramos alternar bastante o posicionamento entre ele e o Aylon para confundir os adversários. No dia a dia, ele está muito focado, sempre procurando melhorar sua finalização nos treinos, além de treinar pênaltis. Estamos muito contentes com o desempenho dele, pois tem ajudado demais a equipe nessa reta final de campeonato", disse o treinador.

"O nosso grande desafio é fazer com que a bola chegue até eles o mais próximo possível do gol, pois naquela área eles são muito decisivos. Para isso, contamos com o respaldo muito grande de todo o resto do elenco. Esse trabalho coletivo faz com que o time todo brilhe de maneira geral", finalizou o treinador.

"São jogadores com características distintas: o Saulo, com mais potência e velocidade; o Aylon, mais técnico, funcionando como um 'falso meia'; e o Pulga, com a habilidade muito presente no seu jogo."

O técnico abordou a importância do trio de ataque do Ceará, formado por Saulo Mineiro, Erick Pulga e Aylon, que juntos somam 34 gols e dez assistências para a equipe do Vozão.

A vitória contra o América-MG foi decisiva para o time, que agora mantém a confiança alta para a sequência da competição. "É importante para a moral do grupo seguir vencendo, especialmente nesta reta final de campeonato. A equipe tem demonstrado consistência e confiança, e isso é fundamental para as próximas rodadas", comentou o técnico.

Futuro de Léo Condé no Ceará

Sobre o futuro, Léo Condé ainda não tem um acordo firmado com a diretoria. "Ainda tem a eleição para a presidência do clube neste mês, mas estamos totalmente focados no acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Depois do fim do campeonato, teremos o momento de conversar sobre o futuro, mas agora é hora de pensar no presente e garantir o nosso objetivo", finalizou.

Com a boa fase de Saulo Mineiro e a confiança no trabalho coletivo, o Ceará segue firme em sua busca pela promoção à Série A, com os torcedores alvinegros otimistas para a sequência da competição.