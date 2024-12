Ceará reformará os gramados do CT de Porangabuçu visando a temporada 2025

A expectativa da diretoria do Vovô é que as melhorias estejam todas finalizadas até o começo da Série A 2025

O campo do CT de Porangabuçu, sede do Ceará, passará por reformas para a temporada de 2025. Os trabalhos na casa do Alvinegro já começaram nesta quarta-feira, 4, com previsão de término antes do inicio da pré-temporada, que será no dia 2 de janeiro.

Dividido em duas etapas, o procedimento irá recuperar 100% da grama de treinamento. Além disso, será feita uma descompactação mecânica do solo e de outras medidas, para que seja possibilitado condições melhores de desenvolvimento do campo.