Mercado da bola do Ceará: saiba quantos jogadores o Vovô pretende contratar para 2025

Para a reapresentação, que acontece no dia 2 de janeiro, a diretoria do Alvinegro entende que já precisa ter 80% do plantel disponível

A ideia do presidente do Ceará, João Paulo Silva, é ter 80% do plantel definitivo já na reapresentação do clube, marcada para o dia 2 de janeiro. A afirmação foi feita em entrevista ao programa Esportes do POVO , da Rádio O POVO CBN . O mandatário afirmou ainda que a folha salarial do Alvinegro aumentará cerca de R$ 2 milhões para a próxima temporada, chegando a ficar entre R$ 5,5 e 6 milhões para disputar Campeonato Cearense, Nordestão, Copa do Brasil e a Série A do Brasileirão.

O Ceará realizou uma reunião entre membros da diretoria, departamento de futebol e a comissão técnica liderada por Léo Condé . No momento, conforme apurou o Esportes O POVO, a cúpula planejou o elenco para a temporada de 2025 e decidiu que o clube deve fazer entre 14 e 16 contratações para o início do ano. Com a meta de montar um plantel de 30 jogadores, as novas peças vão corresponder a 50% do elenco.

A diretoria preferiu manter as posições buscadas em sigilo por estratégia de mercado, mas as primeiras movimentações do Vovô no mercado revelam as primeiras metas do departamento de futebol. O foco do Alvinegro tem sido definir o futuro dos jogadores que já estão no plantel, como Mugni e Aylon, que já renovaram, além de Rafael Ramos, Richardson, Lucas Rian, Recalde, Barceló, e Matheus Bahia, em fase final de negociação para permanência ou saída.

Contudo, o Ceará também já sonda nomes como Elias e Alesson, do Vila Nova, além de Alan Empereur, do Cuiabá. Além disso, algumas saídas já estão confirmadas. Nomes como Facundo Castro, Jean Irmer, Andrey e Raí Ramos já deixaram o time. Castro e Irmer não ficaram no clube logo ao término da Série B com o contrato encerrado, enquanto Raí Ramos e Andrey não renovaram o empréstimo para 2025.

A diretoria trabalha ainda com a evidente saída de peças importantes do clube, como Erick Pulga, assediado no mercado com inúmeras sondagens e agora em conversa com o Bahia; e Saulo Mineiro, buscado por clubes de cinco países diferentes, mas que tem interesse em permanecer em Porangabuçu. A estreia do Vovô em 2025 será no Campeonato Cearense e está marcada para o dia 18 de janeiro, no Castelão, diante do Tirol.