Raí Ramos se despede do Ceará: "Levo comigo momentos inesquecíveis"

O lateral-direito Raí Ramos se despediu do Ceará na noite deste domingo, 2. Em suas redes sociais, o jogador veio a público expressar a sua “mais profunda gratidão” por tudo que viveu no clube. O camisa 2 do Vovô deixa o clube com 42 jogos disputados e quatro gols marcados, além de um acesso e um Campeonato Cearense conquistados.

“Fico feliz em saber que meu nome está marcado na história do Ceará. Conquistar o título estadual do Campeonato Cearense de forma invicta e fazer parte do acesso à Série A, lugar de onde o Vozão jamais deveria sair, são momentos que guardarei com orgulho no coração”, completou Raí.

“Por fim, quero deixar claro que isso não é um adeus, mas um até logo. O Ceará Sporting Club sempre terá um lugar especial na minha vida, e seguirei acompanhando e torcendo pelo sucesso deste clube gigante, agora de um novo lugar”, finalizou o lateral-direito.

De saída do Ceará

Emprestado pelo São Paulo ao Ceará ainda no começo do ano, Raí Ramos encerrará seu vínculo com o Vovô no dia 30 de dezembro e não renovará com o Vovô para a temporada de 2025.

De saída do Alvinegro de Porangabuçu, o lateral-direito de 30 anos já recebeu sondagens de times que disputarão a Série B do próximo ano. A Chapecoense foi uma das primeiras a demonstrar interesse no atleta. O jogador foi uma indicação do técnico Gilmar Dal Pozzo, com quem trabalhou no Ituano. A informação é do jornalista Rodrigo Goulart, do Diário do Iguaçu