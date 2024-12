Ceará sonda zagueiro Alan Empereur, do Cuiabá

Zagueiro Alan Empereur no jogo Cuiabá x Bahia, na Arena Pantanal, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 / Crédito: AssCom Dourado

De volta à Série A em 2025, o Ceará já trabalha na montagem do elenco para a próxima temporada e se movimenta no mercado da bola por reforços. O Esportes O POVO apurou que o clube de Porangabuçu fez sondagem pelo zagueiro Alan Empereur, do Cuiabá. O defensor de 30 anos está no Dourado desde 2021 e tem contrato até o fim de 2026, mas, após o rebaixamento da equipe do Mato Grosso para a Série B, ele não deverá ficar para o ano que vem devido ao valor do salário.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Vovô consultou a situação do camisa 33, tomou conhecimento das condições de uma eventual negociação e, por enquanto, não avançou nas conversas. O perfil experiente de Alan Empereur, com longa trajetória no futebol europeu e titularidade na Série A do Brasileirão por cinco anos consecutivos, é visto com bons olhos.

Além da zaga, o Ceará também já busca contratações para outras posições: o lateral-direito Elias e o atacante Alesson, ambos do Vila Nova, estão no radar do departamento de futebol para 2025. A carreira de Alan Empereur Empereur é titular absoluto da defesa do Cuiabá e está prestes a completar 150 jogos pelo clube. O zagueiro mineiro fez carreira no futebol italiano antes de retornar ao Brasil: começou na Fiorentina e depois passou por Livorno, Teramo, Salernitana, Calcio Foggia, Bari e Hellas Verona.