João Paulo demonstra otimismo para permanência de Haroldo no Ceará: "Acredito"

Presidente do Ceará, João Paulo Silva concedeu entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, na manhã desta segunda-feira, 2, e detalhou a situação do diretor de futebol Haroldo Martins, que ainda não decidiu se permanecerá no clube para 2025.

"O Haroldo tem minha total confiança, é um grande amigo que o Ceará me deu. A gente conversou muito sobre isso e eu falei que ia dar autonomia para o departamento trabalhar. Conversei com o Haroldo, ele está pensando. Me explicou o momento dele profissional, é advogado e contador. Eu disse que é merecido ele continuar, fez parte desse trabalho. Acredito que ele vá acabar continuando no próximo ano", disse o mandatário.