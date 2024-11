Ceará quer permanência de Matheus Bahia e avalia situação para abrir negociação

Diretoria quer conversar com o Bahia, clube que detém os direitos do atleta, para entender como pode ser feito o acordo

O Ceará tem interesse em manter o lateral-esquerdo Matheus Bahia no elenco para a disputa da Série A de 2025, apurou o Esportes O POVO. Emprestado pelo Bahia até dezembro, o jogador de 25 anos foi um dos destaques do time alvinegro durante a temporada e tem a confiança do técnico Léo Condé — que deve seguir em Porangabuçu.

A situação do camisa 79, no entanto, é tratada com cautela internamente. Isso porque a diretoria quer conversar com o Esquadrão, clube que detém os direitos do atleta, para entender como pode ser feita a negociação. A ideia inicial é uma transferência em definitivo, mas um novo empréstimo não é descartado.