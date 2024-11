Diretoria do Ceará inicia contatos para montar elenco de 2025, mas aguarda eleição para presidente

A primeira ação da cúpula foi iniciar os contatos para a renovação contratual com o técnico Léo Condé, que também sinalizou interesse em prorrogar o vínculo. Ciente da posição do comandante, a diretoria vai oficializar a proposta caso vença a eleição, marcada para esta quinta-feira, 28. O tempo de contrato oferecido é de 1 ano.

Além de deixar clara a intenção de permanecer com o treinador, o clube deseja a manutenção de alguns dos principais jogadores do atual plantel. Entre eles, está o lateral-esquerdo Matheus Bahia, que pertence ao Bahia e tem contrato de empréstimo somente até o fim deste ano. Assim como Condé, o camisa 79 também pretende seguir em Porangabuçu.

O lateral-direito Rafael Ramos vive situação parecida. Emprestado pelo Corinthians até dezembro, o português é alvo de interesse do Vovô para a disputa da Série A. Já o goleiro Richard e o volante Richardson, que estão em fim de contrato, também devem ser contatados nos próximos dias para negociar suas respectivas renovações.

Mugni e Aylon são nomes certos

Destaques do Ceará no ano, o meia Lucas Mugni e o atacante Aylon atingiram as cláusulas de renovação automática e vão permanecer no clube em 2025, conforme noticiou o Esportes O POVO.