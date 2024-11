Atacante Alesson, artilheiro do Vila Nova em 2024, entra no radar do Ceará

Alesson fez 20 gols em 56 jogos pelo Vila Nova em 2024 / Crédito: Roberto Corrêa/VNFC

Um dos destaques do Vila Nova na Série B deste ano, o atacante Alesson foi oferecido ao Ceará por intermediários para reforçar o elenco visando a disputa da Série A, conforme apurou o Esportes O POVO. O jogador de 25 anos terminou a temporada como principal destaque do clube goiano e artilheiro da equipe com 20 gols, além de dez assistências, em 56 jogos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A diretoria de futebol do Vovô, por sua vez, avalia o nome para decidir as próximas movimentações no mercado da bola. O atacante tem contrato com o Vila até o fim de 2025.

Primeiras movimentações De volta à elite do futebol nacional, o Ceará já iniciou seus primeiros movimentos para montar o plantel do ano que vem. Até agora, o clube manifestou interesse nas permanências dos laterais Rafael Ramos e Matheus Bahia, além de prorrogar os contratos do meia Lucas Mugni e do atacante Aylon. O técnico Léo Condé tem situação encaminhada. Logo após o fim da Série B, o treinador sinalizou o interesse de permanecer no clube antes de viajar para Juiz de Fora-MG, onde passará os primeiros dias das férias ao lado de familiares. Por parte da diretoria alvinegra, o desejo é de renovação do profissional que conduziu a equipe até o acesso. Além do elenco e da comissão técnica, o planejamento do Vovô passa pela manutenção de nomes importantes do Departamento de Futebol. Executivo do setor, Lucas Drubscky seguirá no clube e já iniciou as movimentações nos bastidores do mercado de olho em 2025.