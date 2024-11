Ceará faz sondagem pelo lateral-direito Elias, do Vila Nova

Elias, lateral-direito do Vila Nova, chegou ao clube goiano em abril e terminou o ano como destaque / Crédito: Roberto Corrêa/Vila Nova F.C.

O lateral-direito Elias, titular e um dos destaques do Vila Nova-GO em 2024, entrou na mira do Ceará no mercado da bola. A diretoria do clube goiano recebeu sondagens do Alvinegro, conforme apurou o Esportes O POVO. Aos 25 anos, Elias chegou ao Vila em abril deste ano, emprestado pelo Primavera-SP. Com atuações consistentes, o jogador chamou a atenção, e a diretoria do Tigre exerceu a opção de compra no último mês. Assim, para contratar o atleta, qualquer clube interessado precisará desembolsar uma compensação financeira.

Na temporada, Elias disputou 31 jogos pelo Colorado, marcou dois gols e deu quatro assistências. Antes disso, pelo Primavera-SP, participou de 13 partidas e anotou um gol. Para 2025, o Ceará planeja reformular ao menos parte da lateral direita. Raí Ramos não permanecerá no elenco e tem despertado o interesse de clubes como Chapecoense e Atlético-GO. Por outro lado, Rafael Ramos, titular da posição na reta final da Série B, tem a aprovação do técnico Léo Condé e pode permanecer no Alvinegro. Emprestado pelo Corinthians em 2024, o contrato do lateral com o clube paulista se encerra no fim deste ano, abrindo a possibilidade de um vínculo definitivo com o Vovô.