Ceará apresenta melhora defensiva e sofreu apenas dois gols nos últimos 4 jogos

Melhor ataque da Série B com 40 gols marcados, o Ceará vinha sofrendo ao longo do campeonato com o sistema defensivo. No entanto, nos últimos quatro jogos, a zona de defesa do Vovô achou um equilíbrio e foi vazada em apenas duas oportunidades.

Os dois tentos sofridos ocorreram na mesma partida, na derrota para o Sport, último dia 7, pelo placar de 2 a 1, em Recife-PE, na Ilha do Retiro.