Richard sofre ruptura do tendão de Aquiles e desfalcará Ceará na reta final da Série B

Apesar do clube não ter divulgado o período de recuperação, a tendência é o que o camisa 1 fique de fora do restante da temporada, sendo desfalque importante na reta final da Série B — restam 11 jogos para o término.

Após sair lesionado na derrota do Ceará diante do Coritiba , na última quarta-feira, 18, o goleiro Richard teve a ruptura completa do tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo constatada pelo Alvinegro de Porangabuçu e passará por cirurgia no próximos dias. O diagnóstico ocorreu após exame de imagem realizado na manhã desta sexta-feira, 20.

O arqueiro é um dos principais jogadores do elenco alvinegro e titular absoluto do onze inicial de Léo Condé. Com a ausência do jogador, o Vovô conta no seu plantel com Bruno Ferreira, Maycon Cleiton e Léo Agliardi.

Ademais, o clube abriu negociações para contratar Luiz Daniel, que estava no Floresta. O Esportes O POVO apurou que a oferta do clube alvinegro para o arqueiro de 31 anos envolve um contrato de três meses, até o encerramento da Segunda Divisão. Luiz está livre no mercado.