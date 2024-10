Ex-Ceará, Pedro Naressi relembra passagem pelo clube: "Sou muito grato"

Volante Pedro Naressi afirma que a meta do Ceará é superar a campanha passada Crédito: Felipe Santos / Ceará SC

Atualmente no Ludogorets, da Bulgária, o volante Pedro Naressi, concedeu entrevista exclusiva ao Esportes O POVO. Na oportunidade, o meia, que completou 100 jogos no futebol europeu, relembrou sua passagem pelo Ceará, clube que defendeu entre as temporadas de 2020 e 2021. "Foi um dos melhores (elenco). Em questão de dia a dia, era um ambiente muito bom Tanto que os jogadores que fizeram parte, mantiveram ou subiram de nível como Samuel Xavier, Bruno Pacheco, Charles, Rick, eu (...). Era um elenco qualificado e unido. Eu sou muito grato por ter vivido aquilo", enfatizou o paulista de 26 anos.

Pedro Naressi (ao centro) destacou o desafio de "virar a chave" entre competições distintas Crédito: FABIO LIMA

"Naquela mesma semana eu tive proposta para sair, minha vó faleceu. Ali o meu mundo desabou. Eu morava sozinho em Fortaleza e quem me levantou foi o grupo, eu ficava feliz quando estava com eles. Aquele grupo me ajudou bastante", completou. O que faltou em 2020 para o Vovô Apesar do ano de 2020 ter sido bom para o Ceará — além da campanha no Brasileiro, foi campeão da Copa do Nordeste —, a sensação que ficou nos torcedores foi de ter faltado o algo mais. À reportagem, Naressi explicou que o cansaço acabou atrapalhando as pretensões do clube. Volante Pedro Naressi com a bola em treino do Ceará no estádio Carlos de Alencar Pinto, em Porangabuçu Crédito: Felipe Santos/cearasc.com

"Foi muito pelo desgaste. Eu lembro que nessa temporada que iniciou em 2020 e terminou em 2021, nós tivemos uma semana de folga para começar a Copa do Nordeste e disputamos cinco competições ao mesmo tempo. A logística de Fortaleza era complicada, além de termos sido derrotados em confrontos diretos", pontou.

Aposta com Caio Vidal e torcida pelo acesso alvinegro Mesmo do outro lado do oceano, o jogador não deixa de acompanhar o clube. Com ele, estão atletas conhecidos do futebol local, como Rick, também ex-Vovô e o cearense Caio Vidal. Os três, por sinal, realizaram aposta na final do Campeonato Cearense, conforme o próprio revelou. "Acompanho bastante, sempre que dá. Até pelo Rick também, nè? Torcemos juntos. Aqui tem o Caio Vidal, que é Fortaleza doente, então a gente sempre aposta quando tem Clássico-Rei. Na final do Campeonato Cearense, apostamos 100 lev (moeda búlgara)e uma refeição".



Pedro Naressi e Caio Vidal em campo pelo Ludogorets Crédito: Reprodução / Redes Sociais A fase atual do Alvinegro de Porangabuçu não é a mesma que Naressi viveu quando esteve defendendo a agremiação. Na Série B, o time briga forte pelo acesso e o ex-jogador do clube revelou torcida e comentou sobre o que precisar para ter um encaixe