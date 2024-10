Ceará leva gol nos acréscimos, perde para o Sport na Ilha e fica distante do G-4 da Série B

Barletta abriu o placar para o Leão da Ilha, Erick Pulga deixou tudo igual, mas Wellington Silva, no final, deu a vitória ao Rubro-Negro. O resultado deixa o clube alvinegro na 7ª posição do torneio com 45 pontos.

O Ceará se complicou na briga pelo acesso à elite do futebol brasileiro. Fora de casa, na Ilha do Retiro, o Alvinegro de Porangabuçu foi derrotado por 2 a 1 pelo Sport, nesta segunda-feira, 7, pela 30ª rodada da Série B do Brasileiro.

O Vovô fica, agora, a cinco do grupo dos quatro melhores colocados. O time volta a campo no sábado, 12, às 17 horas, quando recebe a Ponte Preta-SP, na Arena Castelão.

Sport 2x1 Ceará | O jogo

Ambos os times entraram em campo necessitando a todo custo da vitória e com apenas dois pontos separando na tabela de classificação antes da bola rolar — Sport com 47 e Ceará com 45. Para o lado Rubro-Negro do confronto, o fator era o retorno à Ilha do Retiro. Ao Alvinegro, cabia diminuir o clima de festa no Recife.



E os primeiros 45 minutos demonstraram um domínio por parte do Vovô, especialmente nas ações ofensivas, possuindo as melhores chances do confronto. Logo com quatro minutos, Matheus Bahia alçou na área para Aylon, que mesmo subindo, não conseguiu vencer os zagueiros do Leão da Ilha.