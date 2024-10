Chances de acesso do Ceará à Série A do Brasileiro sobem para 18%

Vovô ocupa a 6ª posição, com 48 pontos, estando a dois de diferença para o Mirassol, que com 50, abre o grupo dos quatro primeiros

Restam oito jogos para o término da Série B do Brasileiro e a matemática entra em jogo. De acordo com o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances de acesso do Ceará à elite do futebol brasileiro subiram para 18%.

No último calculo, as probabilidades eram de 14,6%, muito por conta da derrota que o clube havia sofrido para o Sport, no último dia 7, na Ilha do Retiro, em Recife-PE, por 2 a 1. Naquela oportunidade, o Alvinegro ficou a cinco pontos do G-4.