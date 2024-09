Com gol de Recalde, Ceará vence o Brusque e se aproxima do G-4 da Série B

Recalde marcou o gol do Ceará diante do Brusque na Arena Castelão pela Série B do Brasileirão nesta sexta-feira, 27. Crédito: Stephan Eilert / Ceará SC

Diante de forte presença da torcida na Arena Castelão, o Ceará venceu a equipe do Brusque-SC por 1 a 0, na noite desta sexta-feira, 27, pela 29ª rodada da Série B. O gol alvinegro foi anotado por Jorge Recalde, na etapa final do confronto. Com o triunfo, o time comandado por Léo Condé fica, de momento, na 5ª posição, com 45 pontos, ficando, dessa forma a um do G-4 da competição. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na segunda-feira, 7, o Vovô volta a campo em confronto direto pelo acesso à elite do futebol brasileiro, contra o Sport, às 21 horas, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, região metropolitana do Recife-PE.

Somente aos 26 minutos, o Alvinegro teve outro lance que levou perigo a meta defendida por Matheus Nogueira, e, novamente, com Pulga. Depois de passe em profundidade de Rafael Ramos, Saulo Mineiro cruzou pela direita, mas o camisa 16, praticamente sem goleiro, desperdiçou. No fim da etapa inicial, a última ocasião favorável — e mais acentuada — ara balançar as redes na partida. Rafael Ramos mandou na área, a defesa do Brusque não conseguiu e cortar e Aylon cabeceou para intervenção precisa de Matheus Nogueira. evitando que o zero saísse do placar. No retorno do intervalo, o panorama do jogo seguia o mesmo que se apresentou o mesmo nos 45 minutos de inicio. Porém, com um Ceará mais incisivo.

A prova disso é que a primeira chegada mais efetiva ao ataque, resultou em bola rede. Pulga disparou pela esquerda, a marcação catarinense não conseguiu impedir o passe, o arqueiro bateu e roupa e Recalde, praticamente sozinho, chutou firme, para estufar a rede adversária. Depois de tirar o zero do marcador, o duelo se desenhou de forma positiva para o Alvinegro de Porangabuçu. A equipe administrava o confronto e tentava evitar que o Brusque levasse perigo a Bruno Ferreira. O Quadricolor, todavia, assustaria a torcida alvinegra presente no Castelão aos 29 minutos. Depois de escanteio cobrado e bate rebate dentro da pequena área, Jhan Torres subiu para mandar de cabeça, mas acabou saindo.