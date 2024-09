Ceará é dominante, goleia Vila Nova no Castelão e encosta novamente no G-4 da Série B

Na próxima rodada, novamente no Gigante da Boa Vista, o time recebe o Brusque-SC, pela 29ª rodada do certame nacional, na sexta-feira, 27, às 19 horas

Na próxima rodada, novamente no Gigante da Boa Vista, o time recebe o Brusque-SC, pela 29ª rodada do certame nacional, na sexta-feira, 27, às 19 horas.

O resultado ainda não coloca o Vovô no G-4 da Série B, no entanto, encurtou a distância. Agora, em 6º lugar, o time possui 42 pontos, ficando a três, justamente, do Vila, que abre o grupo dos quatro primeiros, com 45.

Na Arena Castelão, o Ceará deu um passo importante para seguir firme na briga pelo acesso à Série A do Brasileiro. O Alvinegro de Porangabuçu goleou o Vila Nova-GO por 4 a 0, neste domingo, 22, com três gols anotados ainda no primeiro tempo. Aylon, duas vezes, Jorge Recalde e Erick Pulga foram os responsáveis pelo triunfo.

Depois do 1 a 0, o Tigre Goiano buscou diminuir a frequência de jogo do clube cearense, se utilizando de reter mais a posse de bola. Entretanto, por nenhum momento, o Colorado conseguiu levar perigo a meta defendida por Bruno Ferreira.

Aylon ganhou de Ralf, limpou a marcação, e chutou sem nenhuma chance defesa para o goleiro Dênis Junior. O tento foi resultado de uma pressão constante do Vovô desde o apito inicial, visto a necessidade do resultado positivo.

Após a sequência negativa de duas derrotas fora de casa, para Chapecoense e Coritiba, o Alvinegro precisava de uma resposta rápida, e o cenário diante do seu torcedor era propício para isso. Tanto é que, logo aos seis minutos, o placar do Castelão foi alterado.

Aos 32 minutos, um susto para os alvinegros presentes no estádio. Um dos principais jogadores do time, o meia Lucas Mugni acabou sentindo e foi substituído ainda na etapa inicial. Em seu lugar, entrou Jorge Recalde. E foi justamente do paraguaio que saiu o segundo gol alvinegro.

O Ceará, por sua vez, seguia no seu modelo de jogo: se defendendo bem e apostando nos contra-ataques. Erick Pulga, como de costume, era a válvula de escape a todo momento, mas o camisa 16 pecava no último passe.

Ainda deu tempo de nos acréscimos, aos 47 minutos, Aylon, fazer o segundo dele e o terceiro do Alvinegro de Porangabuçu. Com este tento, o atacante ultrapassou Pulga e assumiu a artilharia do time na Série B, com oito bolas nas redes, além de empatar com Caio Dantas, do Guarani, no geral.

Na volta do intervalo, com a vida praticamente garantida, coube ao Ceará apenas administrar a situação. O clube soube impedir qualquer tentativa do Vila Nova de diminuir o prejuízo.

Já nos acréscimos da etapa final, Erick Pulga, em chute de fora da área, contou com desviou, marcou o quarto gol do Vovô no jogo e deu números finais para a goleada na Arena Castelão.