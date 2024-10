Mística da camisa roxa: Ceará vê uniforme virar amuleto e tem 100% de aproveitamento

Atacante Aylon comemora gol no jogo Ceará x Vila Nova, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série B 2024 Crédito: Lucas Emanuel/FCF

Quando um campeonato vai chegando em sua reta final, para além de fatores dentro de campo, alguns pontos externos também podem ser importantes. Um deles é a superstição, muito comum no mundo do futebol. No caso do Ceará, a torcida pode se apegar, dentre outras coisas, no uniforme roxo da equipe. No dia 17 de setembro, com o ídolo do Vovô, Magno Alves, estrelando a campanha, o clube lançaria a "Nação Alvinegra 2024", nome dado a terceira camisa do clube, que é denominada desta maneira desde 2020. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Após essa sequência, o clube partiu para um embate longe dos seus domínios e acabou sendo derrotado. frente ao Sport, na Ilha do Retiro, em Recife-PE, por 2 a 1. Entretanto, no último sábado, 12, novamente na Arena Castelão e, mais uma vez, vestindo a camisa roxa, vitória. A vítima foi a Ponte Preta-SP, e o duelo encerrou em 1 a 0 para o Alvinegro. A coincidência desses três triunfos em casa, com a vestimenta na cor roxa pode realmente ser apenas um acaso. Ou não. A história do escrete preto-e-branco mostra que o tom, diferente do casual, traz sorte a equipe.

É necessário voltar a 2015. Naquele ano, mesmo tendo conquistado título da Copa do Nordeste de forma invicta, o Ceará, por pouco, não teve um dos piores capítulos de sua história sendo escrito. A equipe flertou por toda a Série B daquela temporada com o rebaixamento à Série C, que seria inédito. Em determinado momento do certame nacional, a estatísticas davam como mais de 90% de certeza que a queda aconteceria. Foram, ao decorrer do torneio, quatro treinadores — Silas, Geninho, Marcelo Cabo e Lisca. A virada de chave ocorreu com a chegada do último (Lisca). Mas contou com um fator: manto roxo.