Atualmente no Brusque, Cabo fala sobre reencontro com o Ceará: "Sempre uma satisfação"

Marcelo Cabo, técnico do Brusque, comandou o Ceará na temporada de 2015 Crédito: Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC

A partida entre Ceará e Brusque-SC, nesta sexta-feira, 27, pela Série B, às 19 horas, na Arena Castelão, marca o reencontro com um velho conhecida da torcida alvinegra: Marcelo Cabo. Atualmente no time catarinense, o técnico esteve à frente do Alvinegro de Porangabuçu na temporada de 2015. Nas vésperas do confronto, o comandante falou sobre a expectativa para o jogo e o seu retorno ao Castelão. "Para mim é sempre uma satisfação retornar ao estado para que a gente possa estar preparado para esse embate diante do Ceará".