Ramon Menezes destaca evolução defensiva do Ceará, mas relembra críticas: "Merecemos"

Zagueiro do Ceará e um dos destaques da goleada por 4 a 0, diante do Vila Nova-GO, no último domingo, 22, pela Série B, Ramon Menezes falou em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, 25, no CT de Porangabuçu.

Dentre os assuntos tratados, o defensor falou sobre o momento da defesa alvinegra. Após quatro jogos, o time ficou sem sofrer gols em uma partida. O detalhe é que em oito oportunidades nas quais a zaga foi composta por ele, David Ricardo e os laterais Rafael Ramos e Matheus Bahia, o Vovô não foi vazado em metade.