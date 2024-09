Marcelo Cabo deixa o comando técnico do Floresta após término da Série C

Nesse período, foram seis vitórias, sete derrotas e quatro empates. O comandante chegou ao clube com a missão de salvar a equipe do rebaixamento à Série D. No momento de sua chegada, o Lobo era o lanterna do certame e não tinha nenhum ponto conquistado.

A passagem de Marcelo Cabo pelo Floresta chegou ao fim. O Verdão da Vila Manoel Sátiro anunciou a saída do comandante na última sexta-feira, 30, após 15 jogos no comando clube durante a Série de 2025.

Cabo, que estava pela segunda vez no futebol cearense — treinou o Ceará em 2015 — deixou a equipe na 16ª colocação com 19 pontos somados. Recentemente, em conversa exclusiva com o Esportes O POVO, o treinador havia exaltado seu trabalho junto ao clube. "Foi um dos trabalhos mais prazerosos e árduos da minha carreira. Legado não deixamos apenas com títulos e acessos, mas com trabalho, entrega, honestidade, capacitação".



"Floresta é um clube que vai estar sempre no meu coração, na minha história. Não paramos ainda para conversar sobre continuidade de trabalho, pois estávamos focados na meta de manter o Floresta na divisão", completou o treinador, que fez o time ter a 6ª melhor campanha como visitante da Terceira Divisão.