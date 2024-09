Adversário do Ceará, Brusque não venceu como visitante pela Série B 2024

No ano, o Brusque conquistou apenas quatro vitórias como visitante. A última, inclusive, aconteceu no dia 28 de fevereiro, contra o GAS, pelo Campeonato Catarinense. Desde então, foram 19 partidas disputadas, com 10 empates e nove derrotas.

A partida diante do Ceará marcará o segundo encontro entre as equipes na capital cearense. No único duelo registrado até hoje, pela Copa do Brasil 2020, o Vovô venceu por 5 a 1, com gols de Rafael Sóbis (2x), Bérgson, Airton (contra) e Tiago Pagnussat.

Veja desempenho do Brusque como visitante em 2024