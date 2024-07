Técnico do Floresta, Marcelo Cabo fala sobre recuperação na Série C e projeta permanência

Entrevistado do Esportes do POVO na manhã desta terça-feira, 23, Cabo apontou confiança como peça-chave para reação do elenco na disputa da Terceirona

Em entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO , na manhã desta terça-feira, 23, o técnico do Floresta , Marcelo Cabo, falou sobre o bom momento vivido pelo clube e revelou as expectativas para o restante da temporada. Com a vitória sobre o Sampaio Corrêa nessa segunda-feira, 22, o clube subiu para a 12ª colocação na tabela da Série C, além de manter uma sequência de quatro jogos de invencibilidade.

Buscando a reação necessária para apresentar um time competitivo no certame, o técnico do Verdão explica que a confiança no elenco foi um fator fundamental no processo de recuperação. Após a derrota de 1 a 0 diante do ABC – a última da sequência de sete reveses –, Cabo revela que conversou com os jogadores e passou a requerer um maior retorno.

“Tivemos reuniões internas e não demitimos nenhum jogador. Qualquer equipe do Brasil com sete derrotas, trocaria metade do elenco. Nem sempre a troca dos jogadores e do técnico é a solução. Às vezes só precisamos potencializar o que já temos. Essa foi a nossa tônica”, disse o treinador.

Agora, o Floresta se prepara para enfrentar a Aparecidense fora de casa. O duelo entre as equipes acontece na próxima segunda-feira, 29, às 20 horas, no estádio Anníbal Batista de Toledo.