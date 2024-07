"Livraria o Ceará do rebaixamento", diz Marcelo Cabo sobre passagem em 2015

Marcelo ainda pontuou o carinho que tem pela torcida do Vovô e a gratidão ao clube cearense por ter "aberto as portas" do Nordeste para ele

Técnico do Floresta, Marcelo Cabo participou nesta terça-feira, 23, do programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, e relembrou a passagem pelo Ceará em 2015. À época, aos 48 anos, chegou para substituir Geninho visando livrar o Vovô do rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro.

Cabo disputou 15 partidas pelo Alvinegro de Porangabuçu, com cinco vitórias registradas no período. Durante a entrevista, afirmou que livraria o Ceará do rebaixamento caso tivesse continuado à frente do clube.

“Tenho convicção de que se tivesse continuado, eu livraria o Ceará do rebaixamento. Fiz 15 jogos, o Ceará era o lanterna, a sete ou oito pontos para sair da zona. […] Tivemos que fazer uma reformulação durante a competição. […] Foi um trabalho muito árduo, muito mais difícil do que tenho hoje no Floresta, dessa recuperação. […] Se termino aqueles oito jogos, a gente livraria. O mais importante é que permaneceu”, iniciou.